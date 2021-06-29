Josef’in Alex Teixeira paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaş’ın ’10 numara’ arayışları devam ediyor.

Geçen sezon Adem Ljajic’ten istediği verimi alamaması ve çoğu maçta takımın dinamosu Atiba’nın 10 numara bölgesine kayması nedeniyle bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın hedefindeki Alex Teixeira, tatilini siyah-beyazlı futbolcu Josef de Souza ile sürdürüyor. Josef, Instagram’da yaptığı paylaşımda vatandaşı Teixeira’ya ‘Kartal’ pozu verdirdi.

5 yıl boyunca Çin’in Jiangsu takımında forma giydikten sonra sözleşmesinin bitimiyle şu anda bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 5 sezonda 148 maça çıkıp 73 gol attı ve 43 asist yaptı.