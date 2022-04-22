Josef’ten Beşiktaş taraftarına: Hak ettiğimiz için değil; size ihtiyacımız olduğu için…

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Alanyaspor maçı öncesi olduğu gibi Kasımpaşa mücadelesi öncesinde de siyah-beyazlı taraftarları stada çağırdı!

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Formda rakibini taraftarı önünde ağırlayacak siyah-beyazlı takımda Josef de Souza, sosyal medya hesabından taraftara seslendi.

Alanyaspor maçı öncesinde de sosyal medyadan taraftarlara stadı doldurması çağrısında bulunan Brezilyalı oyuncu, “Stada gelmenizi istiyorum, hak ettiğimiz için değil; size ihtiyacımız olduğu için…” notunu düştü.

Josef de Souza’nın açıklaması şöyle;

“Herkese günaydın. Çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum.

Siz taraftarlarımızı maçlara çok harika bir sezon geçirdiğimiz ya da sizin stadı doldurmanızı hak ettiğimizi düşünerek çağırmıyorum. Aslında durum tam tersi; çok kötü bir sezon geçiriyoruz ama beş maçımız daha var ve sizin desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Sahada işler yolunda gitmediğinde bizim için itici güç olup galibiyete daha çok inanmamızı sağlıyorsunuz.

Bu yüzden stada gelmenizi istiyorum, hak ettiğimiz için değil; size ihtiyacımız olduğu için…”