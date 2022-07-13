Joshua King resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe aynı gün içerisinde iki transfer açıkladı. Sarı-lacivertliler, Tiago Çukur'un ardından sezonun 5. resmi transferini Joshua King ile yaptı. Ayrıca Willian Arao da resmi imza için İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe Kulübü, 13 Temmuz gününün son yarım saatinde iki transfer peş peşe açıkladı. Arao’yu da İstanbul’a getiren sarı-lacivertliler, saat 23.27’de Tiago Çukur’u ardından da saat 23.43’te Joshua King’in videosunu Twitter’dan paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, Norveçli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki oyuncu Premier Lig’de Bournemouth, Everton ve Watford formalarını giydi.

“O GÜN GELDİ ÇATTI”

Resmi imzayı attıktan sonra konuşan Joshua King yaptığı açıklamada, “Benim iki arkadaşım Fenerbahçeli. Bir tanesi 3-4 sene önce oğluma Fenerbahçe forması hediye etti ve ‘İnşallah bir gün sen de bu formayı giyersin.’ dedi. O gün geldi çattı. İnşallah hedefimize ulaşıp kupa kazanacağız. Arkadaşlarımla Fenerbahçe maçı izledim. Dolayısıyla atmosferi biliyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum, onların önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Joshua King'e ‘Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

#SahneBizim

Fenerbahçe Spor Kulübü”

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