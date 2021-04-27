Julian Nagelsmann, Bayern Münih’in yeni teknik direktörü oldu

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, Julian Nagelsmann’ın gelecek sezondan itibaren Bayern Münih’in başında olacağını açıkladı.

Bayern ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki teknik adam, yaptığı ilk açıklamada, “Bayern Münih’in teknik direktörlük pozisyonu beni cazbetti. Kariyerimde eşsiz bir fırsat olacak ve bu teklifi mutlulukla kabul ettim. Leipzig’e de uygun bir çözüm bulduğu için teşekkür ederim” dedi.

2019 yılında Hoffenheim’dan ayrılıp Leipzig’in başına geçen genç teknik adam, takımını üst üste 2 sezon Şampiyonlar Ligi’ne taşımayı başardı. Leipzig, Nagelsmann yönetiminde 2019-2020 sezonunda Devler Ligi’nde yarı finale yükselirken Bundesliga’yı da 3. sırada tamamladı.

Alman Bild gazetesinin iddiasına göre, Bayern Münih Julian Nagelsmann için Leipzig’e en az 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.