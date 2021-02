Jürgen Klopp’tan ‘ayrılık’ iddialarına yanıt: ‘Ara vermeye ihtiyacım yok’

İngiltere Premier Lig’de üst üste aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Liverpool, Leicester City yenilgisi sonrasında 2014’ten beri ilk kez 3 maç mağlubiyet serisi yakaladı ve derin bir krize girdi.

Ligde 24. hafta itibariyle, bir maçı eksik lider Manchester City’nin 13 puan gerisine düşan Liverpool, son olarak Liecester City’ye 3-1 mağlup oldu ve üçüncü sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkı 6’ya çıktı. Maç sonrası “Dürüst olmak gerekirse, bu yıl aradaki farkı kapatabileceğimizi sanmıyorum” diyen Klopp’un sözleri ‘ayrılık yakın’ yorumlarına da neden oldu.

Karşılaşmanın ardından ortaya atılan iddialarda; Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un şampiyonluk iddiasından uzak kalınması ve annesinin vefatı sonrası kötü günler geçirmesi nedeniyle görevinden ayrılacağı öne sürüldü. Liverpool taraftarları hemen Anfield Road Stadı’nın demirlerine “Asla yalnız yürümeyeceksin Klopp” yazılı bir pankart asarken, tecrübeli çalıştırıcı Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları RB Leipzig maçı öncesinde konuya dair açıklamalar yaptı.

“Pankart elbette güzel ama gereği yoktu. Şu an özel desteğe ihtiyacım olduğunu sanmıyorum ama hoşuma gitti. Yine ne söylentiler var? Kovuldum mu, istifa mı ettim? Ara vermeye ihtiyacım yok. Yapmak istediğim son şey, basın toplantısında özel konular hakkında konuşmak. Ama herkes kesinlikle zor bir dönemden geçtiğimizi biliyor ama annem üç hafta önce vefat etti. Zaten çok daha uzun bir zamandan beri devam eden bir durumdu.”

“53 yaşındayım, 30 yıldır futbolun içindeyim ve 20 yıldır antrenörlük yapıyorum. İşleri birbirinden ayırabilirim. Özel biriysem, özelim. Futbol ve yaptığım iş buysa, buradayım. Etrafımda olup bitenlerden etkilenmiyorum ama kimsenin benim için endişelenmesine gerek yok. Evet, çok uyumuyorum ve gözlerim böyle görünüyor. Ama her şey yolunda.”

“Dürüst olmak gerekirse, enerji doluyum” diyen Alman çalıştırıcı, ligdeki iddialarının devam ettiğini ve her zaman olduğu gibi savaşmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Ancak, son üç maçını kaybeden ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Liverpool’un teknik direktörü Klopp, Ada’da görevinden ayrılacak hocalar listesinde üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

