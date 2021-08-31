Juventus, Cristiano Ronaldo’nun ayrılık rakamlarını açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile yollarını ayıran ve yuvası Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun bonservis bedeli açıklandı.

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Juventus Kulübü, Manchester United’a transfer olan Cristiano Ronaldo için alacağı bonservis bedelini açıkladı.

İtalyan ekibi, Manchester United’ın 36 yaşındaki Portekizli yıldız için 15 milyon Euro bonservis ödeyeceğini duyurdu. Bu rakamın 5 mali yılda parça parça ödeneceği açıklandı.

Öte yandan Manchester United’ın Cristiano Ronaldo için 8 milyon Euro bonus ödemesi yapacağı da ilan edildi.

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Kırmızı Şeytanlar ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Portekizli yıldızın söz konusu sözleşme kapsamında haftalık 480 bin pound kazanması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo, haftalık 480 bin pound alması halinde Chelsea’nin yeni transferi Romelu Lukaku’yu geride bırakarak zirveye yerleşecek.

İLK MAÇINA 11 EYLÜL’DE ÇIKABİLİR

Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla ilk maçına milli aradan sonra çıkacak.

Deneyimli futbolcu, 11 Eylül’de Old Trafford’da oynanacak Newcastle United maçında görev verilmesi halinde süre alabilecek.