Juventus, Merih Demiral’ın sakatlığını açıkladı

Şampiyonlar Ligi’ne Porto’ya elenerek Son 16 Turu’nda veda eden Juventus’ta milli futbolcumuz Merih Demiral sakatlandı.

İtalyan devinin resmi siteden yaptığı açıklamada, antrenmana çıkmayan Merih’in sakatlığı hakkında bilgi verildi. 23 yaşındaki milli stoperin sağ uyluk kasından sakatlandığı ve tedavisinin 20 gün süreceği hakkında bilgi verildi.

Merih Demiral, Porto maçında yaptığı penaltı ve takımının geriye düşmesi nedeniyle İtalyan basını tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

MİLLİ TAKIMA DA KÖTÜ HABER!

A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmez isimlerinden olan Merih’in Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanacak iki maçta görev alıp almayacağı şu anda belirsiz!

Ay-yıldızlılar, 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile 27 Mart Cumartesi günü de Norveç ile deplasmanda karşılaşacak.