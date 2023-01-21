Juventus Teknik Direktörü Allegri’den “sahayı düşünmeliyiz” mesajı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, adı mali yolsuzluk soruşturmasında geçen kulübün aldığı 15 puan silme cezası karşısında takım olarak sahaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ligin 19. haftasında yarın Atalanta’ı konuk edecek Juventus’un teknik direktörü, söz konusu karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

Allegri, kulübün mali yolsuzluk soruşturmasına karışması sebebiyle dün İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) aldığı 15 maçlık puan silme cezasına değinerek, “Dünkü 15 puanlık cezanın ardından hepimiz birbirimize daha da birlik olmalıyız ve düşük bir profille çalışmalarımızı sürdürmeli ve sadece sahayı düşünmeliyiz.” dedi.

İtalyan çalıştırıcı, kendileri açısından değişen çok bir şey olmadığını belirterek, “Mevcut puan durumuna göre 22 puanımız var. Puanlar almalıyız ve her seferinde adım adım maçlarımızı kazanmaya çalışmaya devam etmeliyiz. Ligde önümüzde 60 puan var. Yasal süreç kulübü ilgilendiriyor. Yeni puan durumunu göz önünde bulundurduğumuzda, önümüzdeki bütün maçlardan en iyi sonucu almalıyız. Biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Esas sonucu 2 ay sonra göreceğiz ve o zaman pişmanlık duymamalıyız.” diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, gün içinde kulüp başkanı Gianluca Ferrero ile bu konu hakkında bir görüşme yapacaklarının bilgisini de verdi. Massimiliano Allegri, Atalanta maçı konusunda ise “Yarınki maç önemli, sezonun ilk yarısını en iyi şekilde kapatmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Allegri, Atalanta’nın çok iyi oynayan bir takım olduğunu ve fizik açıdan son derece iyi bir durumda bulunduğunu dile getirirken, bu maçta taraftarlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise FIGC'in verdiği 15 puan silme cezasına dair gerekçeli kararın duyurulmasının ardından itiraz edileceği bildirildi. Öte yandan, kulüp avukatlarının bu cezayı adil bulmadığı da basına yansıdı.

Juventus’a verilen 15 puan silme cezası sonrasında kulübün 22 puanla 10. sıraya gerilemesi bekleniyor.

Juventus'un başını ağrıtan “Prisma” soruşturması

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mayıs 2021’de başlattığı ve Juventus’un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği “Prisma” isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021’de ve mart 2022’de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Andrea Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

Juventus Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım’da istifa etmişti. Exor Holding, Agnelli’den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero’yu getirmişti. UEFA da 1 Aralık 2020’de olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlatmıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık 2020’de yeniden başlatmıştı.

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak’ta 8 kulübü aklarken, Juventus’a 15 puan silme cezası verdi. Halihazırda Tottenham Hotspur'da görev yapan Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, Andrea Agnelli 24 ay, Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.