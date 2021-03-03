Juventus, Weston McKennie için fazla beklemedi!

İtalya Serie A devi Juventus, sezon başında Schalke’den opsiyonla kiralanan orta saha oyuncusu Weston McKennie’nin bonservisini aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncuyu resmen Juventus’a bağlayan 18.5 milyon Euro bedelindeki bonservis ücreti Schalke 04’e ödeneceği belirtildi.

Weston McKennie ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanırken, transferde 6.5 milyon Euro’luk bonus maddesinin de bulunduğu açıklandı.

20 yaşındaki ABD’li futbolcu, Juventus ile çıktığı 31 maçta 5 gol ve 2 asist üretti.