Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Juventus, Weston McKennie için fazla beklemedi!

Juventus, Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'ten kiralanan Weston McKennie'nin bonservisinin alınarak 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:20, 03/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Juventus, Weston McKennie için fazla beklemedi!

İtalya Serie A devi Juventus, sezon başında Schalke’den opsiyonla kiralanan orta saha oyuncusu Weston McKennie’nin bonservisini aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncuyu resmen Juventus’a bağlayan 18.5 milyon Euro bedelindeki bonservis ücreti Schalke 04’e ödeneceği belirtildi.

Weston McKennie ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanırken, transferde 6.5 milyon Euro’luk bonus maddesinin de bulunduğu açıklandı.

20 yaşındaki ABD’li futbolcu, Juventus ile çıktığı 31 maçta 5 gol ve 2 asist üretti.

İlginizi ÇekebilirGianluigi Buffon: 'Hayatta yanlışlar yapmak ve bedelini ödemek önemlidir'Gianluigi Buffon: 'Hayatta yanlışlar yapmak ve bedelini ödemek önemlidir'
ABD Almanya Euro Futbol İtalya Juventus Schalke Schalke 04