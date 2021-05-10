Juventus’a Avrupa Süper Lig tehdidi: Serie A’dan atarız!

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Juventus’un Avrupa Süper Ligi projesinden vazgeçmemesi halinde Serie A’dan atılma ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dünya futbolunun şiddetle karşı çıktığı ve Premier Lig’in ‘büyük altılısı’ dahil birçok kurucu üyenin vazgeçtiği Avrupa Süper Ligi projesi için Juventus, Real Madrid ve Barcelona hâlen ısrar ediyor.

Inter ve Milan’ın da vazgeçtiği Süper Lig projesi için Juventus’un ısrarını yorumlayan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, Torino ekibini uyardı.

“KURAL KURALDIR”

Napoli merkezli radyo kanalı Radio Kiss Kiss’e konuşan 67 yaşında Gravina, “Kurallar açık. Juventus gelecek sezon geldiğinde hâlâ Süper Lig projesinin bir parçasıysa, Serie A’ya katılamaz. Taraftarlar için üzülürüm, ancak kural kuraldır ve herkes için geçerlidir. Umarım bu inat yakında biter” dedi.

İlginizi Çekebilir Paul Pogba, Fenerbahçe deplasmanını unutamıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKEDE

Juventus, Barcelona ve Real Madrid, Süper Lig’e katılmaları nedeniyle karşı karşıya kaldıkları baskıya tepki gösteren ortak bir açıklama yayınladı. Bu sezon Serie A şampiyonluğunu Inter’e kaptıran Juventus, üst üste 9 kez şampiyon olduğu İtalya ligindeki tahtından indi. Hafta sonu Milan’a 3-0 yenilen Andrea Pirlo’nun öğrencileri, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmama tehlikesiyle de karşı karşıya. Serie A’da beşinci sıraya gerileyen Juventus, dördüncü sıradaki Napoli’nin bir puan gerisinde ve üçüncü sıradaki Milan’ın da üç puan arlasında yer alıyor.