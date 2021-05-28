Juventus’ta Andrea Pirlo dönemi bir yılda sona erdi

İtalya Serie A’da sezonu 4. sırada tamamlayan Juventus, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İtalyan devi Juventus’ta geçtiğimiz yaz göreve gelen ve ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Andrea Pirlo dönemi bir yıl sürdü. Torino ekibinden yapılan resmi açıklama ile 42 yaşındaki çalıştırıcıya teşekkür edilerek, gelecek kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

Juventus, Pirlo yönetiminde sezonu 4. sırada bitirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda Porto karşısında veda eden Juventus, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası’nı ise müzesine götürdü. Juventus’un başında 52 maça çıkan Andrea Pirlo, 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi alırken, 2.15’lik puan ortalaması tutturdu. Andrea Pirlo, göreve geldikten sonra düzenlenen ilk basın toplantısında “Son zamanlarda eksik olan coşkuyu geri getirmek istiyorum” demişti.

Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Juventus’ta göreve daha önce de takımda görev yapan Massimiliano Allegri’nin gelmesi bekleniyor.