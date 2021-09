Juventus’un genç futbolcusu hayatını kaybetti

İtalya devi Juventus, 17 yaşındaki genç futbolcusu Bryan Dodien'in hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Eski Juventuslu Pogba da "Çok savaştın, örnek oldun. Özleneceksin dostum" sözleriyle genç futbolcuya veda etti.

İtalya futbolu güne üzücü bir haberle başladı. İtalya futbolu ve Juventus’un gelecek vaad eden 17 yaşındaki futbolcusu Bryan Dodien, kansere karşı uzun süredir verdiği mücadelenin sonunda kaybetti. Juventus Kulübü, “Bryan ve ailesiyle birlikte yas tutuyoruz” paylaşımı ile üzücü haberi dünyaya duyurdu.

Manchester United’ın yıldızı Paul Pogba, 2015’te Juventus formasıyla oynadığı Torino derbisinde attığı golü, “Bryan seninleyim” yazılı bir formayla genç futbolcuya hediye etmişti. Ertesi sene Pogba, Serie A şampiyonluğunu kutlarken Bryan Dodien’i soyunma odasına davet etti.

O sıralarda Bryan, üç yıllık tedavisinin ortasındaydı ve 2018 noelinden hemen önce iyileşmeye başladı. Juventus bir ay sonra onu yeniden takıma dahil etti ve Pogba, orta saha oyuncusu genç arkadaşını 2019’da U15 takımına katıldığı için tebrik etti.

28 yaşındaki Pogba, Bryan’ın kanserle savaşını anlatan bir video paylaşarak, “Seninle gurur duyuyorum arkadaşım. Bana ve pek çok kişiye ilham kaynağı olduğun için teşekkürler” notunu yazmıştı.

Bryan’ın vefatı sonrasında Twitter’dan acı haberi veren Pogba, “”Çok üzücü bir haber. Dualarım ailesiyle birlikte. Sevdiğim birini kaybetmek asla kolay değil ama seni asla unutmayacağım. Çok savaştın, güçlüydün ve herkese örnek oldun. Bryan, özleneceksin” ifadelerini kullandı.

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I'll never forget you.

Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.

RIP Bryan, you will be missed. pic.twitter.com/K5FrBi0In8

— Paul Pogba (@paulpogba) September 4, 2021