Juventus’un üç yıldızı Dybala, Arthur ve McKennie fena yakalandı… Polis bir saat kapıda bekledi

İtalya Serie A takımlarından Juventus’un üç yıldızı Paulo Dybala, Weston McKennie ve Arthur Melo’nun, corona virüsü kurallarını hiçe sayarak düzenledikleri parti cezayla bitti. Weston McKennie’nin evinde gerçekleştiği belirtilen partiyi basan polis, üç yıldıza corona virüsü kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza yazdı. Tuttosport’ta yer alan habere göre polislerin, eve girebilmek için kapıda bir saat beklemek zorunda kaldıkları belirtildi.

Komşularından gelen gürültü şikayeti sonrası Weston McKennie’nin evine giden polis, bir saat kapının açılmasını bekledi. Kapı açıldıktan sonra içeri giren polis, Paulo Dybala ve sevgilisi ile Arthur Melo ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu birçok insanın evde parti verdiğini tespit etti. Partiye katılan kişilere yasakları bozduğu gerekçesiyle para cezası kesildi.

İtalya’da akşam 10:00 ile sabah 05:00 arasında sokağa çıkma ve evde toplanma yasağını delen Paulo Dybala, Weston McKennie ve Arthur Melo, Juventus kulübünün de tepkisine neden oldu. Üç yıldıza ceza verilmesi gündemde… Paulo Dybala, Weston McKennie ve Arthur Melo’ya Torino derbisinde oynayıp oynamayacaklarını belirleyecek corona virüsü testlerinin pozitif çıkması durumunda cezanın artabileceği belirtiliyor.