Kaan Ayhan derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe milli yıldızın peşinde…

YENİ yabancı kuralıyla birlikte Türk oyuncuların daha da değerlenmesi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yine karşı karşıya getirdi. Son dönemde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci gibi iki Türk yıldız için kapışan ezeli rakipler, bu kez A Milli Takım'ın jokerlerinden Kaan Ayhan transferinde derbiye tutuştu. 26 yaşındaki oyuncu için iki kulübün de fiyat sorduğu öğrenildi. Kaan'ın takımı olan İtalyan temsilcisi Sassuolo ise bu durumu avantaja çevirmeye çalışıyor.

SASSUOLO TAKTİK YAPIYOR

TÜRK kulüplerinin ilgisinin farkında olan İtalyan ekibi, Kaan Ayhan için kapıyı 5 milyon Euro'dan açıyor. Henüz ne Galatasaray ne de Fenerbahçe, Sassuolo'nun istediği rakamlara çıkamadı. Ancak edinilen bilgilere göre iki kulüp de 2-3 milyon Euro bandında teklifler yaptı. Schalke, E.Frankfurt ve F.Düsseldorf formaları giydikten sonra geçen sezon Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Kaan Ayhan, rotasyon oyuncusu durumunda.

TAM BİR JOKER

KAAN Ayhan, Türk kulüpleri için kritik önemde. Kaan, farklı bölgelerde oynayabiliyor. Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev alabilen 26 yaşındaki futbolcu, tam bir joker. Bu da yeni yabancı sınırlaması nedeniyle Kaan Ayhan'ın değerini katlıyor.