Kaan Ayhan: Herkesi mağlup edebilecek bir gruba geldik

Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen Türkiye A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü Gine ile karşılaşacak. Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te bir otelde şampiyona hazırlıklarına devam eden A Milli Takım'da Kaan Ayhan, basın mensuplarının karşısına geçerek soruları cevapladı.

Milli takımda kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Kaan Ayhan ise “Geçen süre içerisinde takım ve ülke olarak çok çaba gösterdik. Geride uzun bir yol bıraktık. Önümüzde uzun bir yol var. İnşallah bu sürecin sonunda Allah bizi utandırmaz” dedi. Azerbaycan maçında uyguladıkları 3'lü savunma taktiğinin sorulması üzerine Ayhan, “Taktik anlamda zorlanmadık. Ben de eski kulübümden 3'lüye alışığım. Maça iyi başlamadık. Bunun da faydasını göreceğimizi inanıyorum” yanıtını verdi.

“3 maçın 3'ünden de galip çıkmak istiyoruz”

Daha önce çalıştığı farklı teknik direktörlerin futbol yaşantısına çok önemli değerler kattığını belirten Kaan Ayhan, “Daha önce öğrendiklerimin burada da katkısı olacağını düşünüyorum. Herkesin katkısı ile Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olacağız. Grupta sadece İtalya değil diğer takımlar da önemli. Herkesi mağlup edebilecek bir gruba geldik. Benim düşüncem İtalya biraz daha taktikte tecrübeli bir takım. Biz de son maçlarda güzel mücadele ettik. Bunu tekrarlamak istiyoruz. Diğer maçlar da zor. 3 maçın 3'ünden de galip çıkmak istiyoruz. Son maçlarda özellikle takım arkadaşlarım çok güzel ortalar atıyorlar. Milli takım kariyerime baktığım zaman şanslı hissediyorum. Azerbaycan maçında topun önüme düşmesi yetenekten çok bir şanstı. Gollerim ile takıma katkı sağlamak isterim. Golü kimin attığı önemli değil” sözlerine yer verdi.

“Önemli bir adım daha attığımız düşünüyorum”

Azerbaycan maçına kaptan olarak çıkmasını değerlendiren Kaan Ayhan, “Çok özel bir duygu oldu. Milli takım formasını terletmek ayrı bir duygu oldu. Kaptan olarak sahaya çıkmak nasip oldu. Arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Kaptanlık bandı Burak abiye ait. Benim için özel bir gündü. Bir önemli adım daha attığımı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.