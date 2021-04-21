Kâbus gibi sezon! Schalke 30 yıl sonra küme düştü…

Almanya Bundesliga’da kâbus gibi bir sezon geçiren Schalke 04, 30. haftada deplasmanda Arminia Bielefeld’e mağlup olarak lige veda eden ilk takım oldu. Rakibine 1-0 mağlup olan Schalke ligin son sırasında kredisini bitirdi. Bielefeld’e galibiyeti getiren golü 50. dakikada Fabian Klos kaydederken, Klos 80. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

SON ŞAMPİYONLUK 1958

Bitime 4 hafta kala 13 puanla son sırada kalan Alman devi küme düşmeyi garantilemiş oldu. 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya yükselen ve City’e kaybederek turnuvaya veda eden Schalke 04 en son 1990-91 sezonunda küme düşme kaderini yaşamıştı.

Bundesliga’da 1958’de şampiyon olan Alman ekibi 1996-97 sezonunda UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Küme düşen Schalke’nin resmi twitter hesabında yapılan paylaşımda “Beklenenden daha fazla acıtıyor. Lanet olsun!” ifadeleri kullanıldı.

Tut noch mehr weh als erwartet. Scheiße! — FC Schalke 04 (@s04) April 20, 2021

MESUT ÖZİL ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen yıldız oyuncu Almanca yaptığı paylaşımda, kulübün kısa sürede Bundesliga'ya dönmesini diledi.