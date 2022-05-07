Kadıköy’de 2010-2011 sezonuna özel pankart
Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftara açık yapan Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonu için pankart açıldı. Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından kupa görseli paylaştı.
Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu ile ilgili dikkat çeken bir pankarta imza attı. Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu’nda taraftara açık yapan Fenerbahçe’de, tribünlere, “2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe’dir! Herkes haddini bilecek!” şeklinde pankart asıldı.
İşte Kadıköy’de o pankart:
KUPA PAYLAŞIMI
Pankartın ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı ve 2010-2011 sezonu kupasını paylaştı.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 7, 2022