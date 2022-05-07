Kadıköy’de 2010-2011 sezonuna özel pankart

Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftara açık yapan Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonu için pankart açıldı. Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından kupa görseli paylaştı.

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Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu ile ilgili dikkat çeken bir pankarta imza attı. Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu’nda taraftara açık yapan Fenerbahçe’de, tribünlere, “2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe’dir! Herkes haddini bilecek!” şeklinde pankart asıldı.

İşte Kadıköy’de o pankart:

KUPA PAYLAŞIMI

Pankartın ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı ve 2010-2011 sezonu kupasını paylaştı.