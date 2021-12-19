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Kadıköy’de Ali Koç istifa tezahüratı!

Fenerbahçe taraftarları, 2-2 biten Beşiktaş derbisinde Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti!

Yayınlanma: 20:58 - 19 Aralık 2021 Güncellenme:
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Kadıköy’de Ali Koç istifa tezahüratı!

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan ve 2-2 biten maçın son dakikalarında ve bitiş düdüğünden sonra sarı-lacivertliler istifa tezahüratı yaptı.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu

Tribünlerden ilk önce “Yönetim istifa” sesleri yükselirken, ardından “Ali Koç istifa” tezahüratı yapıldı. Kaybedilen iki puanın ardından lider Trabzonspor’un 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de taraftarlar, maç bittikten sonra tribünleri terk etmeyerek başarısız sonuçlar nedeniyle tepki gösterdi.

Maçın bitiminden yaklaşık 20 dakika sonra tribünlerdeki bazı ışıklar kapatılırken, taraftarların yönetime olan tepki tezahüratları devam etti.

Fotoğraf: Alican Özcan – Sözcü

Fotoğraf: Alican Özcan – Sözcü

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