Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki! Norveç bayrağı açıldı…

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetime yoğun şekilde tepki gösterdi.

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Fenerbahçe’de taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında yönetime tepki gösterdi. Sarı lacivertli tribünler 1-0 kaybedilen maçta başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli tribünler İstanbul Başakşehir karşılaşmasında 61. dakikada geriye düşülmesinin ardından 64. dakika “Yönetim istifa” şeklinde tezahürat yaptı.

‘SÖYLESENE BAŞKAN NE OLDU SÖZLERİN’

Fenerbahçeli taraftarlar, ayrıca, “Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin…” sözleriyle yönetimi protesto etti.

Maçın son bölümünde de Ülker Stadı’nda yoğun şekilde istifa sesleri yükseldi. Fenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu lehine de tezahürat yaptı. Genç teknik adam tezahüratlar sonrası taraftarı selamladı. Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca Başakşehirli futbolcuları da alkışladı.

NORVEÇ BAYRAĞI İLE GÖNDERME

Sarı lacivertli taraftarlar bu sezon daha önce de istenilen sonuçların gelmemesi nedeniyle yönetime tepki göstermişti. Fenerbahçe tribününde Ali Koç‘u protesto etmek için Norveç bayrağı da açıldı. Koç daha önce yaptığı açıklamada, ‘Beni istifaya davet edenlerin tweetleri hep Norveç’ten atılmış’ açıklamasını yapmıştı.