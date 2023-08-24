Kadıköy’de Altay Bayındır anonsu
Fenerbahçe'nin Twente ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçı öncesi Kadıköy Ülker Stadı'nda Altay Bayındır anonsu yapıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe’nin, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda Hollanda’nın Twente ekibi ile yaptığı karşılaşma öncesi Altay Bayındır taraftarla vedalaştı.
Stadyumda ‘Yolun açık olsun’ anonsu yapılırken, Altay Bayındır da maç öncesinde taraftarlarla vedalaştı. İngiltere’nin Manchester United takımına transferi gündemde olan Altay Bayındır, alkışlar eşliğinde taraftarlara veda etti.
Altay Bayındır, 2019 yılında Ankaragücü’nden 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Dominik Livakovic, Kadıköy’ün çimlerine ayak bastı. Müsabaka öncesi taraftara tanıtılan Hırvat file bekçisi, alkışlar eşliğinde taraftarları selamladı.
OOSTERWOLDE STOPERDE
Öte yandan Fenerbahçe’nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, Twente karşısında stoperde görev aldı.
Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar sarı-lacivertli takımdaki tüm maçlarında sol bekte görev yapmıştı.
Oosterwolde, stoper oyuncuları Luan Peres ve Serdar Aziz’in sakatlığında Rodrigo Becao’nun da riske edilmemesiyle stoper pozisyonunda oynadı. (AA)