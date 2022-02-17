Kadıköy’de istifa çağrısı ve protesto! Tek isme destek

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Slavia Prag ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime istifa çağrısında bulunurken, futbolcuları protesto etti. Fenerbahçe taraftarları, sadece bir futbolcuya destek verdi.

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UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda Slavia Prag’ı konuk etti. Fenerbahçe rakibine 3-2 mağlup olurken, taraftarlarının da protestoları ile karşılaştı.

Slavia Prag karşında ilk yarının son dakikasında yediği golle yenik duruma düşen Fenerbahçe’de futbolcular, taraftarlarının protestosuna maruz kaldı. “Formayı çıkarın, s..trin gidin” şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcuları soyunma odasına gösterdikleri tepki ile gönderdi.

İkinci yarıda beraberliği yakalayan Fenerbahçe’de taraftarlar bu kez destek tezahüratlarında bulundu. Ancak üst üste gelen Sparta Prag golleri sonrası rüzgar bir kez daha tersine döndü. Futbolcuları ıslıklayan ve yuhalayan Fenerbahçe taraftarı, sık sık tekrarladığı “Yönetim istifa”, “Ali Koç istifa” tezahüratı ile yönetimi de protesto etti.

TEK İSME DESTEK

Fenerbahçe taraftarları, tüm takım tepki gösterirken, sadece Ferdi Kadıoğlu’nu ayrı tuttu. Top Fenerbahçeli futbolculardayken ıslık ve yuh sesleri ile takımı protesto eden taraftarlar, Ferdi Kadıoğlu’na geldiğinde ise alkışlarla futbolcuya destek verdi.

Karşılaşmada Fenerbahçe’nin ilk golünde asist yapan, ikinci golünü de atan Ferdi Kadıoğlu, taraftarların büyük desteğini kazandı. Golden sonra Ferdi Kadıoğlu’nun adını büyük bir coşkuyla haykıran taraftarlar, uzun süre de futbolcunun ismine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar ayrıca, İsmail Kartal’ın 75. dakikada Miha Zajc’ın yerine oyuna soktuğu genç futbolcu Arda Güler’e de alkışlayarak moral verdi.