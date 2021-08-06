Kadınlar futbolda Kanada Olimpiyat şampiyonu oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar futbol final müsabakasında Kanada, penaltı atışları sonucunda İsveç'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Tokyo 2020 Kadınlar Futbol final maçında İsveç ile Kanada karşı karşıya geldi.

Nissan Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 34. dakikasında Blackstenius’un golüyle İsveç 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 67. dakikada Kanada Fleming’in penaltı golüyle eşitliği yakaladı ve 90 dakika bu skorla sona erdi.

Uzatma dakikalarında iki takım da birbirine üstünlük sağlayamayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Kanada rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak altın madalyayı kazandı.

Kadınlar Futbol üçüncülük maçında ise Avustralya’yı 4-3 mağlup eden ABD, bronz madalyanın sahibi olmuştu.