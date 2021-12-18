Kadınlar Süper Ligi’ndeki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi yendi
Ligin son şampiyonu Beşiktaş Vodafone, sezonun ilk haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş Vodafone, ligin yeni ekibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, sahasında 2-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada soldan kazanılan korner atışını Berna kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Fenerbahçe savunmasının sektirdiği top arka direkteki Yağmur'un önünde kaldı. Yağmur yaptığı dokunuşla topu filelere yolladı: 1-0
26. dakikada orta sahanın sağından kazanılan serbest arışı Berna kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Zuhal'ın uzaklaştırmak istediği top Arzu'da kaldı. Arzu aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
39. dakikada Fenerbahçe savunmasından atılan uzun pasta topa hareketlenen Kennya, rakibinden sıyrılıp kaleci Fatma'yla karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1
69. dakikada Seda Nur'un pasında topuğuyla düzeltip ceza sahasına giren Yağmur, Narin tarafından düşürülünce hakem Neslihan Muratdağı penaltı noktasını gösterdi. Yağmur'un kullandığı penaltı atışında kaleci Ezgi son anda topu kornere tokatladı.
- Stat: Vodafone Park
- Hakemler: Neslihan Muratdağ, Nimet Altunkıran, Figen Eleman
- Beşiktaş Vodafone: Fatma, Berna, Zeynep Gamze, Giovanna, Cansu Nur, Seda Nur, Gizem (Başak dk. 77), Elif, Mariana Santos, Arzu (Melike dk. 82), Yağmur (Berivan dk. 90+3)
- Yedekler: Maryam, Elife, Nazlı, Çiğdem, Esra, Zeynep K.
- Teknik Direktör: Mesut Kır
- Fenerbahçe: Ezgi, Merve (Demet dk. 46), Narin, Nina, Cansu, Erin, Fatma, Mariana, Shameeka (Neslihan dk. 4 (Setenay dk. 46), Berdan, Kennya
- Yedekler: Zuhal, Zeynep, Emine, Beyzanur, Songül, Zeynep Ülkü, Dilan
- Teknik Direktör: Nihan Su
- Goller: Yağmur (dk. 11), Arzu (dk. 26) (Beşiktaş), Kennya (dk. 39) (Fenerbahçe)
- Sarı kartlar: Cansu, Kennya, Demet (Fenerbahçe)