Kadro dışı bırakılan Mesut Özil’den ilk açıklama

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil, yaşananları anlattı.

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Fenerbahçe Kulübü’nün Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bıraktığı Mesut Özil, yaşanan süreç ile ilgili ilk kez konuştu. Play Spor’a açıklamalarda bulunan Mesut Özil, karardan haberi olmadığını söyledi.

Kadro dışı kararı ile ilgili açıklama yapan Mesut Özil “Kadro dışı kararından haberim yoktu. Takımın izin günlerinde Almanya’ya gittim. Dönüşte antrenman saati için kulübü aradığımda ‘Senin gelmene gerek yok’ yanıtını aldım” dedi.

Büyük beklentilerle geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Mesut Özil’in, Konyaspor maçının devre arasında Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı kaldığı belirtilmişti. Fenerbahçe Kulübü, kararı “Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır” ifadesiyle duyurmuştu.