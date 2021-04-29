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Kadro dışı kalan Abdülkadir Parmak özür diledi

Galatasaray maçı öncesi kadro dışı bırakılan Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak özür diledi.

Güncellenme: 15:30, 29/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Kadro dışı kalan Abdülkadir Parmak özür diledi

Trabzonspor’da Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda kadro dışı bırakılıp ayrıca para cezası da verilen orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından özür diledi.

Abdulkadir Parmak, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Galatasaray maçı sonrasında yaşananlar ile ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumlar, tartışmalar ve konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Trabzonspor kulübünün farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu, çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Bu gelinen noktada çok üzgün olsam da, alınan karara saygı duymaktan ve kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim ya da farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle sayın hocam Abdullah Avcı ve ekibinden, Trabzonspor yönetim kurulundan, tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür dilerim” ifadelerine yer verdi.

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