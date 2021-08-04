Kadro dışı kalan Caner Erkin cephesinden açıklama

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Caner Erkin için menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın kararıyla kadro dışı bırakılan Caner Erkin, takımdan ayrı çalışacak. Sarı-lacivertli takımın Sinan Gümüş ile birlikte kadro dışı bıraktığı milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak yazılı bir açıklama yaptı.

Menajeri Batur Altıparmak imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Fenerbahçe SK teknik direktörü Vitor Pereira’nın isteği üzerine oyuncumuz Caner Erkin ile gerçekleştirilen toplantıda, “Seni oynatmayı düşünmüyorum. Senin bölgene transfer yapacağız” söylemlerine karşılık olarak oyuncumuz Caner Erkin, her zaman mücadeleye hazır olduğunu ve bölgesine transfer yapılması durumunda da formayı savaşarak alacağını ve kendine güvendiğini iletmiştir.

Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir.

Bu zaman zarfında Caner Erkin antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine.”