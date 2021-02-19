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Kağan Moradaoğlu, Trabzonspor tarihine geçti

Başakşehir maçında Trabzonspor'un ilk 11'inde yer alan 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu, bordo-mavililerin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu.

Güncellenme: 19:17, 19/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Kağan Moradaoğlu, Trabzonspor tarihine geçti

Başakşehir deplasmanına 3 kalecisinden yoksun gelen Trabzonspor'da eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı. 10 Ocak 2003 doğumlu olan kaleci 18 yıl 1 ay 9 günle, bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu. 2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl 1 ay 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı ele geçirdi.

Başakşehir maçı öncesinde sahaya ısınmak için çıkan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle ısınması da dikkatlerden kaçmadı.

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Başakşehir Futbol Galatasaray oyuncu Trabzonspor