Kahin kedi Achilles, İtalya – Türkiye maçı için tahminini yaptı

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak İtalya-Türkiye maçı ile resmen başlayacak EURO 2020’de sağır kahin kedi Achilles, kedi hislerini kullanarak maçların galiplerini tahmin etmeye çalışacak. St Petersburg kentindeki ünlü Hermitage Müzesi’nin bahçesinde yaşayan Achilles, takımları şimdiden tanımaya çalışarak vereceği tüyolar için hazırlıklara başladı.

Heyecanla beklenen İtalya Türkiye maçı öncesi Achilles önüne koyulan iki benzer kapta kedi maması ve karşılaşacak ülkelerin birer bayrağının yer aldığı masada İtalya’yı tercih etti. Achilles İtalya bayrağının olduğu kaptaki kedi mamasını yiyerek maçı ev sahibinin kazanacağı tahmininde bulundu.

‘KALBİYLE VE ÖZEL KEDİ HİSLERİYLE KARAR VERİYOR’

Achilles’in veterineri Anna Kondratyeva’ya göre, kedinin sağır olması onu daha iyi bir kahin yapıyor çünkü bu sayede tamamen tarafsız ve taraftarların tüm yorumlarına tepkisiz kalabiliyor. Kondratyeva, Achilles’in bu sayede “kalbiyle ve özel kedi hisleriyle” karar verdiği düşünüyor.

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Mavi gözlü bu beyaz kedinin kahin olarak seçilmesi 2017’de St Petersburg’da oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası maçlarının hepsini hatasız tahmin etmesinin ardından başladı. Maç tahmini yapmakta oldukça tecrübeli olan Achilles’in EURO 2020’de nasıl bir performans göstereceği merakla beklenmeye başladı.