Borsada kâr açıklayan tek Süper Lig kulübü!

Borsa İstanbul'da işlem gören Spor Toto Süper Lig ekipleri arasında kâr açıklayan tek takım oldu.

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Borsa İstanbul’da hisselerini işleme koyan Spor Toto Süper Lig ekipleri, mali açıdan ikinci çeyrek raporlarını açıklamaya başladılar. Fenerbahçe, ikinci çeyrek raporlarını açıklayan Süper Lig ekipleri arasında kâr eden tek takım olmayı başardı.

Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ı geride bırakan Fenerbahçe, 2021/2022 sezonu ikinci çeyrek raporunda 40 milyon Türk Lirası kar ettiğini duyurdu. Fenerbahçe’nin geliri, yüzde 142 artarak 713.4 milyon Türk Lirası'na ulaştı.

2021/2022 sezonu ikinci çeyreğine ait mali raporlarını açıklayan kulüplerden lider Trabzonspor’un gelirleri, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 düşerek 227.7 milyon Türk Lirası oldu. Trabzonspor'un zararının da 244 milyon Türk Lirası olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DA ARTTIRDI AMA…

Beşiktaş'ın 2021/2022 sezonu ikinci çeyreğine ait açıkladığı finansal raporunda geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 138 artırarak 574.3 milyon Türk Lirası'na ulaştığı fakat 73.5 milyon Türk Lirası zarar ettiği belirtildi.

GALATASARAY’IN ZARARI

Finansal raporunu açıklayan bir diğer kulüp Galatasaray'da ise geçen yılın rakamlarına göre gelirin yüzde 124 artarak 576.5 milyon olduğu fakat sarı-kırmızılı kulübün 59.3 milyon Türk Lirası zarar ettiği açıklandı.