Karadeniz’de ‘Süper Lig’ derbisi… Zirvenin iki adayı karşı karşıya

Spor Toto 1. Lig’de kritik haftalara girilirken, zirvenin iki önemli adayı karşı karşıya gelecekler. Samsunspor ile Giresunspor daha önce resmi olarak birbirlerine 46 kez rakip oldular. Bu maçlarda Samsunspor'un da, Giresunspor'un da 18 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım daha önce Samsun'da 22 kez birbirlerine rakip oldular. Samsunspor'un ev sahipliği yaptığı 22 maçta kırmızı-beyazlılar 14, Giresunspor da 5 kez kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

26. haftası geride kalan ligde lider Giresunspor 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 53 puan topladı. Rakip filelere 40 gol gönderen Giresunspor kendi kalesinde ise 20 gol gördü. 51 puanla zirve takibini sürdüren Samsunspor ise 26 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2 puan geriden zirve takibini sürdürdü. Rakip filelere 42 gol atan Samsunspor, kendi kalesinde ise 24 gol gördü.

Giresunspor üç maçtır kaybediyor

Süper Lig yarışında bulunan Giresunspor son 3 maçtır üst üste kaybederken, Samsunspor ise son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

20 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. 2 takım da 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmek ve Süper Lig yolunda avantaj yakalamak için mücadele verecek.