Karagümrük, Başakşehir’i 18 dakikada devirdi!

Karagümrük 2 maçlık gol ve galibiyet hasretini Başakşehir karşısında sonlandırdı. Ev sahibi takım sahasında rakibini 3-1 mağlup etti.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 8. haftasında Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı.

İlk yarıda ev sahibi takım rakibi karşısında 18 dakikada 3 gol bulup maçı koparmayı başardı. Ligde iki maçtır gol atamayan ve sadece 1 puan toplayan Karagümrük’ün gollerini 19 ve 30. dakikalarda Bertolacci ile 37. dakikada Balkovec kaydetti.

İkinci yarıya baskılı başlayan Başakşehir’in golü geç geldi! 84. dakikada Aleksic’in golüyle skor 3-1 olsa da Karagümrük 3 puanı kaptı.

Aykut Kocaman’ın öğrencileri bu sezon oynadıkları 4. deplasman maçından da puan almayı başaramadı.

Bu sonucun ardından Karagümrük 14 puana yükselirken, Başakşehir 6 puanda kaldı.

Milli takım maçlarının ardından ligin 9. haftasında Karagümrük, Altay ile deplasmanda; Başakşehir de Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak.