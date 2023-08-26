Karagümrük, Beşiktaş’tan Kerem Atakan Kesgin’i kiraladı
Karagümrük, Serdar Dursun'un ardından Beşiktaş’tan Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig ekibi Karagümrük, Beşiktaş’tan Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
2022-2023 sezonu başında Sivasspor’dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Şenol Güneş tarafından UEFA listesine de eklenmemişti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:
“Beşiktaş’tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz.”
Beşiktaş’ın geçen sezon başında Sivasspor’dan kadrosuna dahil ettiği Kerem Atakan Kesgin, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 12 resmi maçta 402 dakika süre aldı.