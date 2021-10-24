Karagümrük Hatayspor maçında galip yok

Karagümrük ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşma, ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle berabere sonuçlandı. Karagümrük'te Hedenstad, maçın son bölümünde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Süper Lig’in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk etti. İki takımın ilk yarıda karşılıklı attığı gollerle mücadele 1-1 sona erdi. Maçın 88. dakikasında Hedenstad’ın gördüğü kırmızı kartla Karagümrük maçı 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın ilk yarım saati golsüz beraberlikle sona ererken, 8 dakikada atılan iki gol sonucu belirledi. Hatayspor, 30. dakikada El Kaabi ile deplasmanda öne geçti. Karagümrük, bu gole 38. dakikada Pesic ile karşılık verdi.

İkinci yarında iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Karagümrük’te Hedenstad, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu beraberlikle Karagümrük puanını 18, Hatayspor ise 20 yaptı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI