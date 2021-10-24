Karagümrük Hatayspor maçında galip yok
Karagümrük ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşma, ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle berabere sonuçlandı. Karagümrük'te Hedenstad, maçın son bölümünde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig’in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk etti. İki takımın ilk yarıda karşılıklı attığı gollerle mücadele 1-1 sona erdi. Maçın 88. dakikasında Hedenstad’ın gördüğü kırmızı kartla Karagümrük maçı 10 kişi tamamladı.
Karşılaşmanın ilk yarım saati golsüz beraberlikle sona ererken, 8 dakikada atılan iki gol sonucu belirledi. Hatayspor, 30. dakikada El Kaabi ile deplasmanda öne geçti. Karagümrük, bu gole 38. dakikada Pesic ile karşılık verdi.
İkinci yarında iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Karagümrük’te Hedenstad, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu beraberlikle Karagümrük puanını 18, Hatayspor ise 20 yaptı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 6′ Sağ kanattan Ribeiro'nun ortasında ceza sahası sol çaprazında Adekukbe'nin dokunuşu yandan auta gitti.
- 19′ Borini'nin sağ taraftan ceza alanına yakın noktadan içeriye havalandırdığı topa sol çaprazdaki Karamoh'un gelişine yarım vole vuruşu yere de çarparak yandan dışarı çıktı.
- GOL! 30′ Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
- GOL! 38′ Borini'nin sağdan ceza alanına yaptığı ortada Pesic, kale sahasında savunmanın baskısına rağmen meşin yuvarlağa göğsüyle dokunarak filelerle buluşturdu. 1-1
- 45′ Jimmy Durmaz'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic'in ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Munir oyun alanına çeldi.
- 49′ Diouf'un ara pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze, arka direkte uygun durumda bulunan El Kaabi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan El Kaabi'nin ikinci vuruşunu da yine Viviano ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
- 65′ Savunmada Biglia'nın hatasında topu alarak ceza alanına giren Diouf'un sert şutunda kaleci Viviano iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
- KIRMIZI KART! 88′ Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Hedenstad–Adekugbe mücadelesinde hakem Halis Özkahya, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı verdi. Maçta daha önce sarı kart gören Hedenstad, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.