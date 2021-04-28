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Karagümrük kaçtı Antalyaspor yakaladı… Uzatmada gelen gol puanı kurtardı

Fatih Karagümrük, Bursa'da oynanan maçta iki farklı öne geçtiği maçta uzatma dakikalarında yediği golle beraberliğe razı oldu.

Güncellenme: 18:24, 28/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Karagümrük kaçtı Antalyaspor yakaladı… Uzatmada gelen gol puanı kurtardı

Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük, FT Antalyaspor’u Bursa’da konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Fatih Karagümrük’ün gollerini Lens ve Borini kaydederken, Antalyaspor’un golleri penaltıdan Fredy ve uzatma dakikalarında Amilton’dan geldi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 2′ Savunmadan ileri gönderilen uzun topa hareketlenen Orgill’in vuruşu, uzak kale direğine çarparak, saha içerisine döndü.
  • GOL! 12′ Topla birlikte ceza sahasına ilerleyen Lens’in sert ortasını Eren Albayrak kendi ağlarına gönderdi. 1-0
  • GOL! 23′ Bertolacci’nin şık topuk pası ile ceza sahasına girerken vuruşunu yapan Borini, kalecinin engellediği topu ikinci kez tamamlayarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0
  • 32′ Amilton, ceza alanı içinde Ndao’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi.
  • GOL! 33′ beyaz noktaya gelen Fredy, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 2-1
  • 52′ Kazanılan serbest vuruşta Nuri Şahin topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutunu kaleci Viviano kontrol etmeyi başardı.
  • 60′ Orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Fredy, direkt kaleyi düşündü. Fredy’nin şutunda kaleci Viviano yine geçit vermedi.
  • 86′ Nuri Şahin’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Naldo kafayı vurdu. Bu futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
  • 90′ ceza sahasında yaşanan karambolde top son olarak Imeri’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Zukanovic son anda topu çizgiden çıkarmayı başardı.
  • GOL! 90+4′ Nuri Şahin’in ceza sahasına gönderdiği topu Fredy kontrol etti. Bu futbolcunun pasında müsait pozisyondaki Amilton, topu filelere göndermeyi başardı. 2-2