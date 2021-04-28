Karagümrük kaçtı Antalyaspor yakaladı… Uzatmada gelen gol puanı kurtardı

Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük, FT Antalyaspor’u Bursa’da konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Fatih Karagümrük’ün gollerini Lens ve Borini kaydederken, Antalyaspor’un golleri penaltıdan Fredy ve uzatma dakikalarında Amilton’dan geldi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI