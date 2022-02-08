Karagümrük kalecisi Viviano’nun zor anları! Soğuktan titredi…

Fatih Karagümrük'ün Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı maçta çok ilginç bir an yaşandı. Emiliano Viviano'nun soğuktan titrediği anlar kameralara yansıdı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor’u uzatmalar sonucunda 5-4 mağlup etmeyi başardı ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sağanak yağış ve oldukça soğuk havada oynanan maçın 101. dakikasında Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano hava şartlarından dolayı çok zor anlar yaşadı.

HAKEM TEDAVİ İÇİN KENARA GELDİ

Soğuk hava nedeniyle hakem Ali Şansalan kısa süreli bir adale sakatlığı yaşayarak tedavi için kenara geldi. O anlarda yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüde Karagümrük’ün 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Emiliano Viviano’nun inanılmaz derecede üşüdüğü ve titremeye başladığı görüldü. Uzatma dakikalarının ilk bölümünde ortaya çıkan o görüntüde oyuncuların ne kadar zorlandığı gözler önüne serildi.

V. F Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano’nun soğuktan titrediği anlar. Zorlu hava koşullarında müthiş mücadele gösteren iki takımı da tebrik ediyoruz. pic.twitter.com/AnjyElTIND — A Spor (@aspor) February 8, 2022