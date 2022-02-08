Karagümrük kupada tarih yazdı! 9 gollü maçta Konyaspor’u eledi…

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ve İttifak Holding Konyaspor'un karşı karşıya geldiği son 16 turu mücadelesi nefes kesti. Oldukça soğuk ve yağışlı havada oynanan maçta tam 9 gol çıktı. Normal süresi 4-4 biten maçı uzatmalarda bulduğu golle 5-4 kazanan Karagümrük tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Karagümrük, İH Konyaspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki nefes kesen maçta tam 9 gol çıktı. Müthiş bir gol düellosuna sahne olan mücadelenin uzatma dakikalarında Emre Mor’un attığı golle maçı 5-4 kazanan Fatih Karagümrük adını çeyrek finale yazdırdı.

EMRE MOR SONRADAN GİRDİ VE YILDIZLAŞTI

Volkan Demirel’in takımın başına getirilmesiyle birlikte oldukça iyi bir hava yakalayan Karagümrük 120 dakikanın sonunda gülen taraf oldu. 65. dakikada Borini ile birlikte oyuna giren Emre Mor 67’de güzel bir asistle takım arkadaşına 3. golü attırdı. 101’de ise bu kez sahneye kendisi çıkarak takımını 5-4 öne geçirdi ve çeyrek final kapısını araladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Bistrovic'in pasında topla buluşan Levent Mercan, soldan ceza sahasına girerek 2 rakibinden sıyrılıp uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

11. dakikada Bytyqi'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Anicic kafayı vurdu. Viviano bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Ahmed Hassan tamamladı ve skora eşitlik getirdi. 1-1

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, Biglia'nın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2

28. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu futbolcu soldan son çizgiye inip arka direkteki Ahmed Musa'ya çıkardı. Ahmed Musa'nın ilk vuruşunda top üst direkten dönerken, Nijeryalı oyuncu kafayla tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 2-2

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

46’ncı dakikada Jimmy Durmaz’ın sol taraftan gönderdiği topta Bistrovic, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

60’ıncı dakikada Konyaspor yeniden öne geçmeyi başardı. Michalak’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada Amilton meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-3.

67’nci dakikada Emre Morun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Borini, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-3.

79’uncu dakikada sağ kanattan çizgiye inen Borini’nin çıkardığı ortada top kaleciden döndü. Dönen topa hareketlenen Karamoh, Guilherme’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

80’inci dakikada topun başına geçen Borini, topu ağlara gönderdi: 4-3.

88’inci dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Guilherme’nin ceza sahasına gönderdiği topa Musa Çağıran kafayı vurarak ağlara gönderdi: 4-4.

Karşılaşma uzatmalara gitti.

101inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Morun çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-4.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Karagümrük: Viviano xx, Biraschi x, Burak x, Caner xx, Jimmy Durmaz xx, Biglia x, Ahmed Musa xxx, Levent Mercan xxx, Bistrovic xxx, Balkovec xx, Karamoh x

Yedekler: Utku, Emre Mor, Borini, Samed, Serhat, Alparslan, Zukanovic, Salibur, Toure, Baniya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

İH Konyaspor: Eray xx, Barış Yardımcı x, Adil x, Anicic xx, Alberk x, Oğulcan xx, Amilton xx, Çekici xx, Mpoku xx, Bytyqi xxx, Ahmed Hassan xxx

Yedekler: Mehmet, Rahmnovic, Guilherme, Hadziahmetovic, Uğurcan, Musa, Hüseyin, Ahmet Karademir, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Levent Mercan (dk. 7), Ahmet Musa (dk. 28) (Karagümrük), Ahmed Hassan (dk. 11 ve dk. 21 pen.) (İH Konyaspor)

Sarı kartlar: Biglia (Karagümrük)