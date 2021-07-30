Karagümrük Medhi Benatia’yı transfer etti
Bu sezon Süper Lig'de iddialı olmayı hedefleyen Karagümrük, kariyerinde Juventus ve Bayern Münih formalarını da giyen Medhi Benatia'ya imza attırdı.
Süper Lig ekibi Karagümrük, takımına tecrübeli stoper Medhi Benatia’yı kattı. Kulüp sahibi Süleyman Hurma’nın yeni sezonda hedefi Avrupa kupalarına katılmak olarak koyduğu Karagümrük kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Kadrosuna Baniya, Kerem Frei, Salih Dursun, Tunay Torun ve Aleksandar Pesic’i katan İstanbul ekibi son olarak 34 yaşındaki Medhi Benatia’ya imza attırdı.
Fransa doğumlu olan Fas Milli Takımı’nın formasını giyen Benatia kariyerinde Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus formalarını giydi.
1.5 sezon Katar ekibi Al-Duhail’de forma giyen tecrübeli stoper sözleşmesinin bitimiyle Katar’dan ayrıldı.