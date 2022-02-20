Karagümrük taraftarı soyunarak Viviano’ya destek verdi

Süper Lig'in 26. hafta maçında Karagümrük, Sivasspor'u konuk ederken, kırmızı-siyahlı taraftarlar, Konyaspor maçında üşüyen Viviano'ya destek vermek için üstlerini çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde Karagümrük, Sivasspor’u konuk ederken, ev sahibi ekibin taraftarları 10. dakikada kaleci Viviano’ya destek verdi. Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında üşüyen görüntüleri gündem olan ve İhlas Haber Ajansı’na sobayla poz vererek ‘Olimpiyat Stadı, İzlanda’dan daha soğuk diyen Viviano’nun bu görüntülerini hatırlayan Karagümrüklüler, karşılaşmanın 10. dakikasında üstlerini çıkararak ‘Viviano’ tezahüratları yaptı. ‘Üşüyoruz’ diyerek tepkilerini gösteren ve ‘Stat istiyoruz’ diyen Karagümrüklü taraftarlar, kaleci Viviano da alkışlayarak destekledi.