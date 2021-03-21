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Karagümrük yeni teknik direktörü Francesco Farioli’yi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

Güncellenme: 22:40, 21/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Karagümrük yeni teknik direktörü Francesco Farioli’yi açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Şenol Can’dan boşalan teknik direktörlük görevine Aytemiz Alanyaspor’da antrenör olarak görev yapan Francesco Farioli’yi getirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo’da görev aldıktan sonra Alanyaspor’a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük’te! Farioli’nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu’na ve Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrdük, 30 haftada topladığı 44 puanla 8. sırada yer alıyor.

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