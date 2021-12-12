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Karagümrük’te Francesco Farioli dönemi sona erdi

Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli'nin görevine son verildi.

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Karagümrük’te Francesco Farioli dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı.

Son olarak sahasında İttifak Holding Konyaspor’a 4-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, ligde 22 puanla 8. sırada yer alıyordu. İstanbul ekibi, Süper Lig’de oynadığı son üç maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fatih Karagümrük, sırasıyla evinde Trabzonspor’a 2-0, deplasmanda GZT Giresunspor’a 3-1 ve son olarak da Konyaspor’a 4-1 yenilmişti.

Francesco Farioli’nin ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

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