Karagümrük’ten 3 gollü galibiyet! Kayserispor’a acımadı…

Süper Lig’de 31. hafta mücadelesinde Karagümrük, Kayserispor’u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Karagümrük’ün 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58. dakikada Castro ve 86. dakikada Sobiech kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra galibiyet alan Karagümrük, puanını 44’e yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. maçını kaybeden Kayserispor ise 31. puanla 16. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Göztepe’yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Hedenstad’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini dönüp şutunu çekti, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Castro’nun ceza sahası çizgisi gerisinden ortasında Jimmy Durmaz topa gelişine voleyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada orta alandan topu süren Castro’nun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direğe çarparak dışarı çıktı.