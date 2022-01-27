Karagümrük’ten Pesic açıklaması

Fatih Karagümrük, adı Fenerbahçe ile de anılan Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmayı düşünmediklerini açıkladı.

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Süper Lig ekibi Karagümrük, golcüsü Aleksandar Pesic için açıklama yaptı. İsmi Hull City ve Fenerbahçe ile anılan ancak İngiliz ekibinin teklifini kabul etmeyen Sırp golcü için Karagümrük, “Transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Karagümrük’ün açıklaması şöyle;

“Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan Transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pasic’i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur.”

23 haftası geride kalan Süper Lig’de bu sezon çıktğı 21 maçta 12 gol atan 30 yaşındaki Pesic, gol krallığı listesinde ilk sırada. 29 yaşındaki Sırp golcünün 2 de asisti bulunuyor.