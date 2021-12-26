Karagümrük’ü Alanya’da Pesic kurtardı: 1-1

Süper Lig'de son haftaların formsuz iki takımı Alanyaspor ve Karagümrük karşı karşıya geldi. Alanya'daki maçta kazanan çıkmadı. Karagümrük'ün forveti Pesic, oynadığı son 4 maçta gol atarak 11 gole ulaştı ve gol krallığında zirvede kalmaya devam ederek takımının puan kaybetmesine de izin vermedi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 19. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk eden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarıda öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 57. dakikasında, Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluşunca Alanyaspor 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik için yüklenen Karagümrük’te golcü futbolcu Aleksandar Pesic 70. dakikada şık bir topuk golüyle skoru 1-1’e getirdi.

PESIC ATIYOR, VIVIANO KURTARIYOR!

Kalan dakikalarda iki ekip de başka gol bulamayınca mücadele beraberlikle sona erdi. Karagümrük’ün 29 yaşındaki forveti Pesic, oynadığı son 4 lig maçında da gol atarak ligdeki gol sayısını 11’e yükseltti ve gol krallığı yarışında zirveyi bırakmayarak takımını da sırtlamaya devam etti. Öte yandan Karagümrük’ün kalecisi Viviano da yaptığı kurtarışlarla mağlubiyetin önüne geçti.

KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR!

Ligde oynadığı son 5 maçtan 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılan Alanyaspor, galibiyet hasretini üç maça çıkardı ve puanını 28 yaptı. Volkan Demirel’in göreve geldiği Göztepe maçını kazandıktan sonra Fenerbahçe ile berabere kalan Fatih Karagümrük ise, Alanyaspor deplasmanından da beraberlikle ayrılmış oldu ve puanını 27 yaparak rakibini geçme şansını kullanamadı. Alanyaspor ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Başakşehir’i ağırlayacak. Fatih karagümrük ise, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.