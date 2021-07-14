Karaman Kartal… 3 senelik imza attı, yıllık 900 bin Euro kazanacak

Son şampiyon Beşiktaş, transferlerini bir bir açıklıyor… Önceki gün Mehmet Topal'ı duyuran siyah-beyazlılar, dün Kenan Karaman'ın transferini gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen gurbetçi hücumcu, kulüp binasına geçtikten sonra imzayı attı. 3 senelik anlaşma yapan Kenan, senelik 900 bin Euro (9 milyon TL) net ücret kazanacak. Milli futbolcu resmi imzayı attı ve bugün ilk idmanına çıkacak.

HAYALİNE KAVUŞTU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadrosunda kendisine sık sık yer bulan Kenan, yeni sezonda Sergen Yalçın'ın hücum hattındaki önemli kozlarından biri olacak. Kanatlara yatkın futboluyla ‘ofansif joker' görüntüsü veren gurbetçi isim, rotasyonda kendisine yer bulacak. Kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Kenan, Beşiktaş formasıyla 1 numaralı arenada sahaya çıkma hayaline kavuşacak.

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GHEZZAL’DE SON VİRAJ

SİYAH-BEYAZLILARDA çifte kupalı sezonun tamamlanmasının ardından transfer görüşmelerinin yapıldığı Rachid Ghezzal'de henüz olumlu sonuç alınamadı. Beşiktaş yönetimi, son olarak 1.8 milyon Euro net maaş ve bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro önerdi. Yönetim, yıldız futbolcunun menajeri Anoir Fazuli'yi bir kez daha İstanbul'a davet etti. Anlaşmak için görüşmelerini sıklaştıracak olan Beşiktaş, Leicester City'yle daha sonra sıcak temasa geçecek.