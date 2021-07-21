Karar ver Teixeira

Beşiktaş, Alex Teixeira için geri sayımda. Sergen Yalçın'ın özellikle kadrosunda görmek istediği ofansif orta saha için bugün kritik gün. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya tanınan sürenin sonuna gelindi. Teixeira, kararını bugün Beşiktaş'a iletecek. Alex Teixeira'nın Suudi Arabistan ekibi Al Hilal takımından da teklif aldığı gelen bilgiler arasında.

Buna rağmen siyah- beyazlı yetkililer, Teixeira'nın sözünde durup kendilerine ‘Evet' diyeceğine inanıyor. Bu durumda başarılı futbolcunun en geç cuma günü İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Teixeira son olarak Çin'de forma giymişti.

Öte yandan Beşiktaş, geçen sezonu kadro dışı olarak geçiren ve yeni sezonda da çalışmalara alınmayan Douglas'a alıcı buldu. Yeni Malatyaspor, Brezilyalı sağ bekle büyük oranda anlaşmaya vardı.