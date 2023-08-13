Karşınızda 2024 model Fenerbahçe! Fred ve Cengiz Ünder transferleri…

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-3-3 dizilişini kullanacak. Sakatlıklara, cezalılara, turnuvaya ve rakibe göre kadro değişecek. Kanarya, kaleci ve 8 numara takviyesiyle transferi kapatacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Kadrosundaki oyuncu sirkülasyonuna bu sezon da ara vermeden devam eden Fenerbahçe'nin son takviyeleri, Fred ve Cengiz Ünder oldu. Manchester United'dan transfer edilen 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu dün öğleden sonra; Marsilya'nın 26 sağ kanat oyuncusu da gece geç saatlerde özel uçakla İstanbul'a geldi. Fred ve Cengiz'le sarı-lacivertlilerin bu sezon kadroya kattığı oyuncu sayısı 13'e ulaştı. Fenerbahçe’nin kasasından bu oyuncular için bonuslar hariç 42.8 milyon Euro çıkacak.

KARTAL'IN ELİ ÇOK GÜÇLÜ

Fred ve Cengiz Ünder'in de gelişiyle Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu kadrosu büyük ölçüde netleşti. Sarı-lacivertliler bir kaleci bir de orta sahaya 8 numara takviyesi ile transferi kapatacak. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ideal 11'i de büyük oranda belirlendi. Hemen her bölgede, rotasyonda kullanabileceği alternatif oyunculara sahip olan Kartal'ın saha içindeki ideal dizilişi 4-3-3 olacak. Sakatlıklara, cezalılara, turnuvaya (8+3 kuralına) ve rakibe göre kadro zaman zaman değişecek.

İDEAL İLK 11

Transfer veya Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Transfer veya İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

YEDEKLER

KALE: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz

STOPER: Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Emir Ortakaya

SAĞ/SOL BEK: Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nazım Sangare

MERKEZ ORTA (6-8): Willian Arao, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Jin-ho Jo, Bartuğ Elmaz, Yusuf Kocatürk

10 NUMARA: Lincoln, Emre Demir, Arda Çağdaş

SAĞ/SOL KANAT: Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Burak Kapacak

SANTRFOR: Michy Batshuayi, Joshua King, Umut Nayir, Serdar Dursun, Melih Bostan, Barış Sungur

NOT: A takımla idmanlara çıkan, kiralanması/gönderilmesi gündemde olan gençler dahil edilmiştir.

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