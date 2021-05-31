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Karşıyaka camiasının acı günü

Karşıyaka Spor Kulübü eski yöneticilerinden Ferruh Ergezen hayatını kaybetti. Yeşil-kırmızılı kulüp, Ergezen için baş sağlığı mesaj yayınladı.

Güncellenme: 14:15, 31/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Karşıyaka camiasının acı günü

Karşıyaka Spor Kulübü’nde 1989-1992 yılları arasında 4 dönem yöneticilik yapan, Futbol Şube Sorumlusu ve Divan Yönetme Kurulu üyeliğinde bulunan Ferruh Ergezen, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ferruh Ergezen'in vefatı üzerine Karşıyaka Spor Kulübü de bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

Yeşil-kırmızılı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ferruh Ergezen'i vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Ergezen'e Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.”

Ferruh Ergezen'in cenazesi, bugün saat 15.00'de Soğukkuyu Kabristan Camisi'nden kaldırılarak Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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