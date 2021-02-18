Karşıyaka darmadağın

Misli.com 3. Lig 3’üncü Grup’ta son 7 maçta yalnız 1 gol atıp hanesine 1 puan yazdırabilen Karşıyaka, şampiyonluk hedeflediği sezonda lider Somaspor’un 14, Play-Off hattının ise maç fazlasıyla 4 puan gerisine düştü.

Takıma geçen sezon Play-Off finali oynatıp 2. Lig’i seri penaltı atışlarıyla kaçıran Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde sezonun ilk yarısını uzun süre namağlup zirvede götüren Karşıyaka, Tolungüç’ün 3 mağlubiyetin ardından ikinci devre başında istifasından sonra da puan yüzü göremedi. Tecrübeli teknik adamın ayrılığı sonrası çıktığı 3 maçı kaybeden Karşıyaka’da teknik direktörlük görevini devralan İbrahim Cezayir takımıyla ilk 2 sınavı puansız geçti.

Yeşil-kırmızılılar, 42 yaşındaki teknik adam yönetiminde Gölcükspor’dan sonra Karakoçan’a da yenilirken gol ve puan hasretini sürdürdü. Şampiyonluğu şimdiden mucizelere bırakan, her geçen hafta Play-Off hattına da biraz daha uzaklaşan Karşıyaka’da taraftarlar sosyal medyada futbolcular ve yönetime isyan etti.

Transfer yasağıyla Mustafa Aşan hariç altyapı patentli kadrosuyla 5. sezonunu geçiren Karşıyaka’da taraftarlar, futbolculara ruhsuz oyun nedeniyle tepkili…