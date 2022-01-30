Karşıyaka’dan korkutan seri

Büyük umutlarla başladığı sezonda büyük hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka, 6 maçtır galibiyete hasret kaldı, şampiyonluk hedeflerken düşme korkusu yaşamaya başladı.

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TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta son galibiyetini 28 Kasım’da Edirnespor’u 4-2 yenerek alan Karşıyaka, ardından son 6 maçı 3 beraberlik, 3 yenilgiyle geçti.

Sezonun ikinci yarısına transfer yasağını yine geçici olarak kaldırıp 5 yeni transferle başlayan İzmir temsilcisi, devre arasının ardından oynadığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alıp gülmeyi unuttu. Grupta 20 maç sonunda 22 puan toplayan Karşıyaka, alt sıralardaki rakiplerinden maç fazlasına rağmen düşme hattına yaklaştı. Yeşil-kırmızılı ekip kalan haftalarda bir an önce alt sıralarla bağını koparmaya çalışacak.

BORNOVA’DA GÜLEMEDİ

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın açılmasıyla yıllar sonra stat değişikliğine giderek İzmir Atatürk Stadı’ndan iç saha maçları için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’na taşınan Karşıyaka, yeni statta umduğunu bulamadı. Bornova’da taraftarının önünde çıktığı 3 maçta hiç gülemeyen Karşıyaka, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Bu stattaki ilk iç saha sınavında ilk yarının son haftasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor’la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, ikinci yarının ilk maçında Esenler Erokspor’a 2-1 yenildi. Karşıyaka, son sınavda da Mardin 1969 Spor’la yenişemedi.

FURKAN AÇILDI

Karşıyaka’da sezonun ilk yarısında çıktığı 16 maçta ağları hiç sarsamayan İhsan Furkan, ikinci yarıda gollerine başladı. İlk yarıda 15 maçta üst üste 11’de forma giyip skor üretemeyen 26 yaşındaki futbolcu, geçen hafta 2-1 kaybedilen İçel İdmanyurdu deplasmanında takımının tek golünü attıktan sonra Mardin sınavındaki golüyle 1-1’lik beraberliği getirdi.