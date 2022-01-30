SPOR
Abone Ol

Kars’ta amatör maçta kavga! Maç tatil edildi

Kars’ta oynanan amatör maçta arbede yaşandı. Adeta yumrukların konuştuğu müsabaka 85. dakikada tatil edildi.

Yayınlanma: 11:15 - 30 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kars Amatör Lig’de mücadele eden Kars Gençlerbirliği Spor ile Kağızman Spor Halitpaşa, Sentetik Stadı'nda karşılaştı.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasında kıyasıya mücadele vardı. Kars Gençlerbirliği Spor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 85. dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşürken, tarafları sahaya giren polis güçlükle ayırdı.

Arbedenin yaşandığı müsabakayı hakem tatil etti.

Kırmızı kart gördü, silahla soyunma odası bastı! İlginizi Çekebilir Kırmızı kart gördü, silahla soyunma odası bastı!